МВД работает над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев. Как рассказали в пресс-центре ведомства агентству ТАСС, крайний срок окончания выполнения работ – 2023 год. Идея создания подобной информационной системы была высказана главой МВД еще в 2014 году. Предполагается, что благодаря банку биометрических данных, полицейские смогут идентифицировать личности и неопознанные тела с помощью дактилоскопической и геномной информации, а также изображения лица.
2021-09-26T10:31:26+03:00
2021-09-26T10:50:56+03:00
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10:31, 26 сентября 2021
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