МВД работает над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев. Как рассказали в пресс-центре ведомства агентству ТАСС, крайний срок окончания выполнения работ – 2023 год. Идея создания подобной информационной системы была высказана главой МВД еще в 2014 году. Предполагается, что благодаря банку биометрических данных, полицейские смогут идентифицировать личности и неопознанные тела с помощью дактилоскопической и геномной информации, а также изображения лица.