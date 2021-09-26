Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу среди профессионалов. В бою за четыре титула по версиям самых престижных организаций он победил считавшегося фаворитом британца Энтони Джошуа.

Усик доминировал весь матч, проходивший на футбольнйо арене клуба Тоттенхэм, заставив забыть о сомнениях экспертов. Он перешел в супертяжелую весовую категорию недавно и уступал в габаритах почти двухметровому британцу. Впрочем, Александр компенсировал недостаток в физической мощи прекрасным движением и скоростью ударов. Он брал раунд за раундом с легкостью отбивая попытки соперника перехватить инициативу. Под занавес поединка секунданты буквально гнали Джошуа вперед, понимая, что его может спасти только нокаут Усика, но Энтони закончил представление, повиснув на канатах под градом ударов украинца. Все три арбитра отдали предпочтение Усику, у которого пока нет в карьере ни одного поражения. Джошуа доминировал в самой престижной супертяжелой весовой категории с 2017 года поле победного боя с украинцем Владимиром Кличко. Тем самым Усик вернул титулы Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика в своем Инстаграме, сказав, что не сомневался в его победе, а все титулы снова принадлежат украинцу, как и должно быть.