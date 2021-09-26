В Сан-Марино состоится референдум о легализации абортов.

В стране, где численность населения едва превышает 30 тысяч человек, искусственное прерывание беременности является уголовно наказуемым преступлением. Теперь же гражданам предложат проголосовать за разрешение этой медицинской операции. Так, на референдум вынесут предложение разрешить аборты на раннем сроке до 12 недель. Если же срок будет больше, то прервать беременность разрешат только если жизни матери угрожает опасность, либо у плода наблюдаются аномалии развития.

Ранее в Сан-Марино уже звучали подобные предложения, однако все они были отвергнуты консервативным правительством. Правящая Христианско-демократическая партия в этот раз призвала граждан голосовать против изменений законодательства.

Из-за таких жестких ограничений местные женщины для прерывания нежелательной беременности уезжали в соседнюю Италию, где эта процедура разрешена с конца XX века.

Сан-Марино – одно из немногих государств, где аборты до сих пор запрещены. Кроме того, до 1986 года там были под запретом и разводы.