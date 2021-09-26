Власти Японии рассчитывают отменить режим ЧС, введенный из-за коронавируса. В министерстве здравоохранения страны сказали, что наблюдают продолжающийся тренд к снижению числа новых заражений. В связи с этим, режим чрезвычайной ситуации могут снять уже в ближайшие дни, — передает телеканал NHK. К этому моменту ЧС объявлена в 19 из 47 префектур островного государства. Уже более половины японцев привились двумя дозами вакцины.