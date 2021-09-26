Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» интересами пользователей. По его словам, у команды сервиса не было выбора.

Павел Дуров рассказал, что компании Google и Apple стали требовать от мессенджера исполнения местных законов, а без их поддержки противостоять российским регуляторам невозможно. Он опасался, что сервис могут удалить из магазинов мобильных приложений, тогда пользователи не получат обновления, а сайт Telegram окажется заблокированным. Дуров считает, что требование о приостановке работы бота «Умное голосование» Алексея Навального не было антиконституционным, так как ссылалось на запрет агитации в ходе выборов. Проект же напрямую призывал голосовать за конкретных кандидатов, публикуя их фамилии с помощью мини-сервиса в мессенджере.

Основатель Telegram подчеркнул, что интересы пользователей для него важнее любой политической силы. Хотя он готов столкнуться с блокировкой сервиса, если бы от них потребовали того, что явно нарушает права человека. Однако в этом случае же, по его мнению, это того не стоило.

Ранее политик Алексей Навальный раскритиковал Павла Дурова за блокировку программы с рекомендованным списком кандидатов на выборы в Госдуму. Он отмечал, что команда сервиса и его основатель «покорно» выполняют требования властей, и обвинил их в предательстве принципов.