Стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон сериала «Ведьмак». Об этом говорится на официальной странице проекта в Твиттере. Детали предстоящих съемок пока не приводятся. Вместе с тем компания также рассказала о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной «Ведьмака», для детской аудитории.

Сериал, созданный по серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, вышел в 2019 году. Главные роли сыграли Генри Кавилл, Аня Чалорта и Фрейя Аллан.