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09:34, 26 сентября 2021

Стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон сериала «Ведьмак». Об этом говорится на официальной странице проекта в Твиттере. Детали предстоящих съемок пока не приводятся. Вместе с тем компания также рассказала о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной «Ведьмака», для детской аудитории.
Сериал, созданный по серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, вышел в 2019 году. Главные роли сыграли Генри Кавилл, Аня Чалорта и Фрейя Аллан.


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