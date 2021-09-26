Белорусское МВД отчиталось о задержании трех подозреваемых в организации теракта в Могилевской области. Это жители города Бобруйск, которые, как считают силовики, намеревались взорвать железную дорогу, а также устроили поджоги.

Предмет, напоминающий взрывное устройство, нашли на рельсах в начале августа. Тогда движение поездов на фоне угрозы было приостановлено на полтора часа. В том же месяце ситуация повторилась возле двух других станций, а середине сентября у торгового киоска. В телеграм-канале МВД Белоруссии говорится, что сейчас подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениями в Минске.