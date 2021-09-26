В Китае ищут 10 человек, пропавших после схода оползня. ЧП произошло на юго-западе страны в провинции Сычуань из-за проливных дождей. Как передает телеканал CGTN, местные власти приступили к спасательной операции. В целях безопасности они перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.

В августе жертвами оползня стали 19 жителей индийского штата Химчал-Прадеш. В июле стихия унесла жизни двух человек неподалеку от японского Токио. Еще 20 пропали без вести.