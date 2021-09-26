Полиция хочет усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами, за счет IT-технологий. В пресс-службе МВД агентству ТАСС сказали, что соответствующий проект прошел публичное обсуждение и направлен в Министерство экономического развития, которое должно подготовить заключение. Законопроект предполагает, что мигранты будут получать статусы, соответствующие целям их въезда.

Ранее МВД подготовило проект приказа, который обяжет мигрантов получать пластиковые карты с чипом, на котором будет цифровое изображение отпечатков пальцев. Карта также должна будет содержать фотографию владельца и его паспортные данные.