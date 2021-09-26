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09:03, 26 сентября 2021

Во всем мире сегодня отмечается день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Во всем мире сегодня отмечается день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день еще в 2013 году. Планировалось, что это должно помочь повысить уровень информирования населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием. Как говорится на сайте ООН, важным шагом на пути достижения безопасного мира, стало заключение в 2017 году договора о запрещении ядерного оружия.
Вместе с тем на сегодняшний день по подсчетам Международного института исследования проблем мира в арсеналах стран насчитывается свыше 13 тысяч ядерных боезарядов. Почти 90% из них приходится на Россию и США.
Несмотря на усилия ООН, у ряда стран зачастую возникают опасения из-за возможности использования смертельного оружия. Так, на прошлой неделе генерал вооруженных сил США высказал мнение, что страны не начинают войну с Россией или Китаем из-за того, что у Москвы, в частности, есть модернизированное ядерное оружие, которого нет, например, у США

По данным ООН, за все время в мире было проведено более 2 тысяч испытаний, от которых в основном страдали наиболее незащищенные слои населения.


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