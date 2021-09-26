Во всем мире сегодня отмечается день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день еще в 2013 году. Планировалось, что это должно помочь повысить уровень информирования населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием. Как говорится на сайте ООН, важным шагом на пути достижения безопасного мира, стало заключение в 2017 году договора о запрещении ядерного оружия.

Вместе с тем на сегодняшний день по подсчетам Международного института исследования проблем мира в арсеналах стран насчитывается свыше 13 тысяч ядерных боезарядов. Почти 90% из них приходится на Россию и США.

Несмотря на усилия ООН, у ряда стран зачастую возникают опасения из-за возможности использования смертельного оружия. Так, на прошлой неделе генерал вооруженных сил США высказал мнение, что страны не начинают войну с Россией или Китаем из-за того, что у Москвы, в частности, есть модернизированное ядерное оружие, которого нет, например, у США

По данным ООН, за все время в мире было проведено более 2 тысяч испытаний, от которых в основном страдали наиболее незащищенные слои населения.