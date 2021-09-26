В Германии открылись участки для голосования на выборах в бундестаг. По их итогам новый парламент выберет канцлера. Нынешние выборы – первые с начала века без Ангелы Меркель. Действующий канцлер, которая решила сложить полномочия, накануне выступила с прощальной речью перед бундестагом. Она отметила важность сегодняшнего голосования.

В своих намерениях уйти на покой Ангела Меркель объявила еще три года назад. В результате Христианско-демократический союз может лишиться власти. Согласно последним опросам, лидерство, хоть и с небольшим перевесом, удерживает Социал-демократическая партия.

Первые экзитполы опубликуют в 19 часов по московскому времени.