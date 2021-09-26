Украинский боксер Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке он оказался сильнее британца Энтони Джошуа. Судьи единогласно отдали победу украинцу. Усик по-прежнему не знает поражения на профессиональном ринге. Нынешняя победа для него уже 19-я. При этом боксер завоевал титул чемпиона мира все в третьем бою в супертяжелом весе. Ранее он владел чемпионскими поясами в предыдущей весовой категории.
2021-09-26T08:34:10+03:00
2021-09-26T08:34:10+03:00
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08:34, 26 сентября 2021
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