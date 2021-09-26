Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в превращении страны в «лагерь для мигрантов». Выступая на митинге, экс-глава Белого дома заверил, что при нем ничего подобного бы не произошло. Телеканал CNN сообщает, что около 14 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых гаитяне, разбили импровизированный лагерь под мостов, соединяющим техасский город Дель-Рио и мексиканский Сьюдад-Акунья. Они ждут решения миграционных властей. Из-за наплыва нелегалов, власти были вынуждены закрыть въезд в Дель-Рио.
2021-09-26T08:33:43+03:00
2021-09-26T08:33:43+03:00
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08:33, 26 сентября 2021
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