Американские власти начали расследование аварии с участием поезда в штате Монтана. Состав сошел с рельсов, погибли трое и ранены еще больше пятидесяти пассажиров. Об этом в Твиттере сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте. ЧП произошло неподалеку от канадской границы. Что стало причиной пока не известно. Местные власти организовали перевозку пострадавших в больницы и эвакуацию остальных пассажиров. На место прибыли медицинские вертолеты.