Американские власти начали расследование аварии с участием поезда в штате Монтана. Состав сошел с рельсов, погибли трое и ранены еще больше пятидесяти пассажиров. Об этом в Твиттере сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте. ЧП произошло неподалеку от канадской границы. Что стало причиной пока не известно. Местные власти организовали перевозку пострадавших в больницы и эвакуацию остальных пассажиров. На место прибыли медицинские вертолеты.
2021-09-26T08:33:05+03:00
2021-09-26T08:33:05+03:00
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08:33, 26 сентября 2021
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