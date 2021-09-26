Основатель Телеграм объяснил блокировку бота «Умного голосования» интересами пользователей. Если бы мессенджер это не сделал, он и сам оказался бы под угрозой блокировки, написал Павел Дуров. Он отметил, что сервис зависит от других компаний, в частности Apple и Google и должен следовать их правилам. Тогда он будет оставаться доступным для пользователей мобильных устройств.
Специальный сервис, с помощью которого в Телеграме можно было узнать, за кого призывает голосовать команда Навального в рамках «Умного голосования», был заблокирован в ночь на 18 сентября. Дуров объяснял это запретом предвыборной агитации.
Основатель Телеграм объяснил блокировку бота «Умного голосования» интересами пользователей
Основатель Телеграм объяснил блокировку бота «Умного голосования» интересами пользователей. Если бы мессенджер это не сделал, он и сам оказался бы под угрозой блокировки, написал Павел Дуров. Он отметил, что сервис зависит от других компаний, в частности Apple и Google и должен следовать их правилам. Тогда он будет оставаться доступным для пользователей мобильных устройств.