Основатель Телеграм объяснил блокировку бота «Умного голосования» интересами пользователей. Если бы мессенджер это не сделал, он и сам оказался бы под угрозой блокировки, написал Павел Дуров. Он отметил, что сервис зависит от других компаний, в частности Apple и Google и должен следовать их правилам. Тогда он будет оставаться доступным для пользователей мобильных устройств.

Специальный сервис, с помощью которого в Телеграме можно было узнать, за кого призывает голосовать команда Навального в рамках «Умного голосования», был заблокирован в ночь на 18 сентября. Дуров объяснял это запретом предвыборной агитации.