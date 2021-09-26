Премьер-министр Мали объяснил обращение к российской ЧВК уходом из страны французских военных. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Шогель Кокалла Майга сказал, что теперь властям нужно «заполнить пробел», который безусловно возникнет после сворачивания антитеррористической операции «Бархан».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что правительство Мали обратилось к частной военной компании из России. При этом он отверг какое-либо отношение Москвы к этой сделке. В Евросоюзе предупредили, что появление российских наемников в африканской стране станет для ЕС «красной чертой».