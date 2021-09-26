В Барселоне сегодня планируют провести еще один митинг в поддержку экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Его ранее задерживали на итальянском острове Сардиния, а затем отпустили.

Сторонники независимости считают незаконным задержание бывшего лидера автономии. Они призывают население провинции к мобилизации под лозунгом о борьбе за независимость. На прошлых акциях некоторые участники были с флагами Каталонии, которые использую в своих выступлениях сепаратисты. В очередной раз демонстрация соберется сегодня в центре Барселоны.

Жители ранее праздновали на улицах города освобождение Пучдемона из-под ареста. В пятницу суд решил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. На родине его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Он бежал из Испании сразу после проведения референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Суд в начале октября обсудит возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.