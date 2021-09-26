«Телеграм» был вынужден заблокировать бот «Умного голосования», утверждает основатель сервиса Павел Дуров. На днях политик Алексей Навальный из колонии сообщил, что страшно разочарован его поступком и обвинил в предательстве принципов. Дуров ночью написал по-английски, что его мессенджер должен следовать установленным компаниями Apple и Google правилам, чтобы оставаться доступным для пользователей. По его словам, после того, как корпорации удалили из своих магазинов приложение «Навальный», у «Телеграма» не было другого выхода, кроме как вынужден заблокировать аналогичную программу, которая давала рекомендации по голосованию.