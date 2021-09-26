Бывший кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова утверждает, что в электронном голосовании участвовали боты. Это сто тысяч разом зарегистрированных пользователей, в группе которых явка была ниже, чем в других группах, рассказала в видеоролике политик



Брюханова предположила, что фальсификаторы ориентировались на явку в 80%, потому что такая доля избирателей поучаствовала год назад в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве, но в этот раз люди голосовали активнее и явка оказалась выше.

Пока специалисты не выявили в электронном голосовании намеренных нарушений, сказал «Эху» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, который возглавляет группу общественного аудита

Григорий Мельконьянц отметил, что завтра техническая группа представит подробный доклад. Движение «Голос» российские власти считают иностранным агентом.

