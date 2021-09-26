Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом призвал отменить трехдневное и электронное голосование

Глава коммунистов подчеркнул, что эти процедуры ставят под сомнение итоги выборов.

Президент Владимир Путин по видеосвязи не согласился с лидером КПРФ. Глава государства заявил, что остановить развитие новых форм голосования невозможно и предположил, что сомнения в честности электронного голосования в Москве возникли не из-за качества процедуры, а потому что кто-то остался недоволен результатом, передает ТАСС.

КПРФ накануне провела несогласованную акцию в центре Москвы против фальсификаций на выборах. Организаторы назвали ее встречей с депутатами. По данным полиции пришли около 400 человек, по другим оценкам – до тысячи.

Акция завершилась без задержаний. Спокойно прошла и акция КПРФ в понедельник, но после нее были задержаны десятки человек.