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06:21, 26 сентября 2021

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга Бодрова получила приз фестиваля «Кинотавр»

23-летняя актриса признана лучшей за роль в фильме «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики. Сама лента удостоена главного приза «Кинотавра». Награда за лучшую режиссуру досталась Владимиру Мункуеву из Якутии за фильм «Нуучча».За лучшую мужскую роль отмечен Павел Деревянко, который сыграл в картине «Подельники» режиссера Евгения Григорьева. 32-й фестиваль «Кинотавр» накануне завершился в Сочи.


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