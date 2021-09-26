В Киеве сегодня должен пройти Климатический марш

Активисты просят не приходить на мероприятия с политической символикой. Они намерены сконцентрироваться на теме проблем, вызванных изменением климата, без привязки к политике. Участники марша сегодня планируют встреться в полдень в центре Киева и шествием пройти к Верховой Раде. У здания парламента они собираются обратить внимание на экологические проблемы и предложить ряд мер, в том числе увеличить финансирование на сокращение выбросов и на мониторинг качества воздуха.

Они подчеркивают, что загрязнение окружающей среды уже привело к наводнениям в Европе, Китае и Индии, лесным пожарам и температурным аномалиям в разных странах.

Активисты выйдут на улицы с аналогичными призывами в десятке городов Украины, в том числе во Львове и Днепре.

Последний Климатический марш проходил в Киеве в 2019 году. Тогда на улицы вышли более двух тысяч человек.