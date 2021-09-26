Президент Владимир Путин заявил, что слышал критику электронного голосования от «Единой России»

По его словам, к нему приходили и говорили, что этим могут воспользоваться совсем не те силы, которые поддерживают партию. Путин отметил важность контроля голосования. На встрече президента по видеосвязи с лидерами прошедших в Думу партий глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил отменить электронное голосование.
2021-09-26T06:18:25+03:00
2021-09-26T06:18:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 26 сентября 2021
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