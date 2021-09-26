Протестная акция коммунистов в центре Москвы обошлась накануне без задержаний

На ней, как утверждают в МВД, присутствовали 400 человек, при этом по другим оценкам число участников могло превышать около тысячи человек.

КПРФ называла прошедший митинг «встречей с депутатами Госдумы», в то время как столичные власти объявили ее несогласованной. Тем не менее, полиция хоть и была, но в основном по периметру Пушкинской площади и в окрестностях. На самой площади силовики оказались практически незаметны. В разговорах с ними представители компартии обещали уложиться в час и, как они выразились, «не допустить провокаций». Получилось даже быстрее: официальная часть акции длилась всего 50 минут. Выступавшие на ней депутаты Госдумы от КПРФ в основном требовали отмены результатов электронного голосования в Москве на выборах в парламент. При этом дважды их речь заглушалась музыкой из динамиков на полицейском микроавтобусе: силовики, в частности, включали песню «Дядя Вова, мы с тобой». После официального окончания акции на Пушкинской площади остались еще несколько сотен человек: они скандировали уже другие лозунги – «Россия без Путина» и «Свободу Навальному». Но полиция никак не вмешивалась.

В преддверии митинга полиция задерживала активистов КПРФ и некоторых членов предвыборных штабов кандидатов от партии в Госдуму. Части из них суды уже назначили административный арест.