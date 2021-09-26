На севере Чили местные жители сожгли палатки нелегальных мигрантов из Венесуэлы

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, люди физически не пострадали, но документы некоторых сгорели. Палатки были на площади в городе Икике. Их сожгли участники марша с требованиями принять меры против нелегальных мигрантов. На акцию вышли около трех тысяч человек.
2021-09-26T05:25:27+03:00
2021-09-26T05:25:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:25, 26 сентября 2021
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