На севере Чили местные жители сожгли палатки нелегальных мигрантов из Венесуэлы

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, люди физически не пострадали, но документы некоторых сгорели. Палатки были на площади в городе Икике. Их сожгли участники марша с требованиями принять меры против нелегальных мигрантов. На акцию вышли около трех тысяч человек.