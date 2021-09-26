В Германии выпустили золотые монеты с профилем канцлера Ангелы Меркель

Так в стране отмечают завершение ее 16-летнего пребывания на посту главы правительства. Монеты продаются в онлайн-магазинах по 49 евро, передает РИА Новости. Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет определен новый канцлер.
2021-09-26T05:25:07+03:00
2021-09-26T05:25:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:25, 26 сентября 2021
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