В Германии выпустили золотые монеты с профилем канцлера Ангелы Меркель

Так в стране отмечают завершение ее 16-летнего пребывания на посту главы правительства. Монеты продаются в онлайн-магазинах по 49 евро, передает РИА Новости. Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет определен новый канцлер.