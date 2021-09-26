Экс-кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова утверждает, что в электронном голосовании нашли ботов

По ее словам, это сто тысяч пользователей, которые показали в тысяче блоков подряд явку в 80% вместо 95%, как в остальных. Об этом Брюханова рассказала в Youtube-канале Максима Каца. Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что следов взлома и вбросов в электронном голосовании не выявлено.
2021-09-26T05:24:39+03:00
2021-09-26T05:24:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:24, 26 сентября 2021
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