Экс-кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова утверждает, что в электронном голосовании нашли ботов

По ее словам, это сто тысяч пользователей, которые показали в тысяче блоков подряд явку в 80% вместо 95%, как в остальных. Об этом Брюханова рассказала в Youtube-канале Максима Каца. Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что следов взлома и вбросов в электронном голосовании не выявлено.