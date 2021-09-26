Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что власти Мали обратились к частной военной компании из России

Министр утверждает, что эта деятельность ведется на законной основе, хотя наемничество в России является уголовным преступлением. Лавров сказал, что Мали требуется помощь в борьбе с террористами из-за сокращения в стране военного контингента Франции и что правительство России не имеет отношения к этому сотрудничеству, передает ТАСС. Ранее Франция призвала Мали не нанимать российскую частную военную компанию «Вагнер». По информации агентства «Рейтер», в Мали могут отправиться до тысячи российских наемников.
2021-09-26T05:24:07+03:00
2021-09-26T05:24:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 26 сентября 2021
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