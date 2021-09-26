На выборах в парламент Исландии лидируют партии, которые входят в правительство

Партия независимости набирает 27,6%, Прогрессивная партия – 19%. На третьем месте — оппозиционная Народная партия, у которой 11%, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Выборы в стране прошли накануне, продолжается подсчет голосов. По оценкам экспертов, вполне вероятно, что в состав нового правительства может в итоге войти более трех партий.

