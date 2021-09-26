МВД с помощью цифровых технологий намерено усилить контроль за мигрантами в России

В ведомстве сообщили ТАСС, что с этой целью подготовлен законопроект, который уже прошел публичное обсуждение и направлен для подготовки заключения в министерство экономического развития. Ранее в МВД сообщили, что иностранцы в этом году стали чаще нарушать общественный порядок и устраивать массовые драки.