Основатель «Телеграма» Павел Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» интересами миллионов пользователей

По его словам, это было связано с аналогичными решениями компаний Apple и Google. Американские корпорации по требованию российских властей удалили из своих магазинов приложение «Навальный». Оно содержало рекомендации избирателям по голосованию на выборах. Дуров заявил, требование российских властей не было явно антиконституционным, а борьба с местным регулятором была бы бесполезна без поддержки компаний Apple и Google. Ранее сторонники политика Алексея Навального и он сам из колонии раскритиковали действия компаний Apple и Google и мессенджера «Телеграм».

