Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Тимкин ударил судью в лицо во время матча в Минске

Инцидент произошел накануне во втором периоде встречи команды из Петербурга с местным клубом «Динамо». У ворот белорусской команды возникла стычка, во время которой пострадал судья Дмитрий Шишло. Хоккеист Тимкин был удален на 20 минут. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу петербургского клуба.
2021-09-26T03:20:34+03:00
2021-09-26T03:20:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 26 сентября 2021
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