Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Тимкин ударил судью в лицо во время матча в Минске

Инцидент произошел накануне во втором периоде встречи команды из Петербурга с местным клубом «Динамо». У ворот белорусской команды возникла стычка, во время которой пострадал судья Дмитрий Шишло. Хоккеист Тимкин был удален на 20 минут. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу петербургского клуба.