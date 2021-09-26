Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только болезнь сможет удержать его от участия в выборах

Политик сказал при этом в эфире радиостанции Real America's Voice, что чувствует себя хорошо. Трампу 75 лет, президентские выборы пройдут в 2024 году. На посту главы государства ему дважды объявляли импичмент, в обоих случаях Сенат оправдал Трампа.