МВД Белоруссии сообщило о задержании трех подозреваемых в терроризме

Это жители Бобруйска 27-ми, 30-ти и 45-ти лет. Их подозревают в том, что они планировали взорвать железную дорогу в Могилевской области и устроили поджоги. Год назад в Белоруссии проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах и действий силовиков. Акции были жестоко подавлены, многие оппозиционеры оказались под стражей.
2021-09-26T03:13:37+03:00
2021-09-26T03:13:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 26 сентября 2021
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