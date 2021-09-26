МВД Белоруссии сообщило о задержании трех подозреваемых в терроризме

Это жители Бобруйска 27-ми, 30-ти и 45-ти лет. Их подозревают в том, что они планировали взорвать железную дорогу в Могилевской области и устроили поджоги. Год назад в Белоруссии проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах и действий силовиков. Акции были жестоко подавлены, многие оппозиционеры оказались под стражей.