Президент поддержал предложение ЛДПР оставить Леонида Слуцкого главой думского комитета по международным делам

Глава государства Владимир Путин сказал, что сделает это с удовольствием, передает ТАСС. Президент общался накануне с лидерами прошедших в Думу партий по видеосвязи.

Недавно Леонид Слуцкий сообщил, что стал единственным из российской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которому США отказали в визе. Слуцкий с 2014 года находится под американскими санкциями.

Несколько лет назад три журналистки обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике нарушений не нашла.