В Афганистане талибы публично убили четырех человек и повесили их тела

Это произошло в городе Герат, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Убитых обвинили в похищении людей. На днях талибы объявили, что возобновят практику смертных казней и отрубания рук. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.