В Афганистане талибы публично убили четырех человек и повесили их тела

Это произошло в городе Герат, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Убитых обвинили в похищении людей. На днях талибы объявили, что возобновят практику смертных казней и отрубания рук. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.
2021-09-26T02:31:52+03:00
2021-09-26T02:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:31, 26 сентября 2021
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