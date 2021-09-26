Основатель «Телеграма» Павел Дуров утверждает, что бот «Умного голосования» был заблокирован из-за Apple и Google

В противном случае американские компании могли удалить из своих магазинов сам мессенджер, заявил бизнесмен. Он пояснил, что в этом году корпорации Google и Apple начали требовать, чтобы такие приложения, как Telegram, соответствовали местным законам стран, в которых они работают. Дуров отметил, что после того, как компании удалили из магазинов приложение «Навальный», которое давало рекомендации по голосованию, у «Телеграма» не осталось выбора, кроме как заблокировать аналогичную программу на своей платформе. Дуров добавил, что в данном случае конкретное требование российских властей не было явно неконституционным, поскольку ссылалось на закон об ограничении агитации во время выборов.