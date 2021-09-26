Президент Владимир Путин заявил, что остановить развитие новых форм голосования невозможно

Глава государства предположил, что сомнения в честности электронного голосования в Москве возникли не из-за качества процедуры, а потому что кто-то остался недоволен результатом, передает ТАСС. Во время встречи президента по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от трехдневного и онлайн-голосования.
2021-09-26T02:30:58+03:00
2021-09-26T02:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:30, 26 сентября 2021
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