Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева накануне сообщила, что полиция вторые сутки караулит ее у выхода из Мосгордумы

В своем «Фейсбуке» она сказала, что находится на осадном положении. Депутат Мосгордумы предположила, что ей хотят вменить какие-то призывы, которых не было. В пятницу полиция оцепила горком КПРФ, силовики пришли домой ко многим кандидатам в депутаты от партии и их доверенным лицам.

Накануне в центре Москвы прошла без задержаний вторая после выборов протестная акция КПРФ. По данным полиции, пришли 400 человек, по другим оценкам— около тысячи. Первый митинг в понедельник также завершился спокойно, но в следующие дни были задержаны десятки человек.