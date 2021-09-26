Фильм российского режиссера Лены Ланских получил награду кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне

Лента «Ничья» победила в номинации «Новые режиссеры». Главный приз – «Золотую раковину» — получила картина румынского режиссера Алины Григоре «Голубая луна». За лучшие актерские работы награждены американская и датская актрисы Джессика Честейн и Флора Офелия. Ранее организаторы смотра сообщили, что решили отказаться от гендерного принципа при выборе лауреатов.

