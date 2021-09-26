Власти Великобритании решили выдать 10 тысяч виз иностранным рабочим, чтобы избежать дефицита товаров и топлива

Это необходимо, чтобы не омрачить празднование Рождества, сказал министр транспорта Грант Шэппс. Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», 5 тысяч виз будут выданы водителям фур, еще 5,5 тысяч – рабочим на птицефабриках. Помимо этого около миллиона писем будет разослано вышедшим на пенсию водителям грузовиков с предложением снова сесть за руль ради более высокой зарплаты. Нехватка кадров связана с пандемией, а также с выходом Великобритании из ЕС.