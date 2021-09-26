В Германии сегодня пройдут парламентские выборы

По их итогам будет выбран новый канцлер. Ангела Меркель покидает этот пост после 16-ти лет во главе правительства. Основными кандидатами на должность канцлера являются представляющий партийный союз Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии и Анналена Бербок от партии «Зеленых».

