Глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились за помощью к частной военной компании из России

По словам министра, речь идет о борьбе с террористами. Лавров подчеркнул, что правительство России не имеет к этому никакого отношения и добавил, что деятельность российской военной компании в Мали осуществляется на законной основе, передает ТАСС. При этом в России частные военные компании нелегализованы, наемничество является уголовным преступлением.

