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00:17, 26 сентября 2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить некоторые административные наказания ссылкой в Сибирь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи руководителей партий, прошедших в Госдуму, с президентом Владимиром Путиным предложил заменить некоторые административные наказания ссылкой в Сибирь.

Владимир Жириновский также предложил отправить в ссылку всех иноагентов, которые пока не уехали из страны.

Путин в ответ на предложение обеспечить трудовые ресурсы в Сибири с помощью ссылки, сказал, что это «не наш метод». Глава государства отметил, что «это как минимум, не будет работать». Кроме того, подчеркнул Путин, «это чрезмерная жестокость».




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