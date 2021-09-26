Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить некоторые административные наказания ссылкой в Сибирь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи руководителей партий, прошедших в Госдуму, с президентом Владимиром Путиным предложил заменить некоторые административные наказания ссылкой в Сибирь.

Владимир Жириновский также предложил отправить в ссылку всех иноагентов, которые пока не уехали из страны.

Путин в ответ на предложение обеспечить трудовые ресурсы в Сибири с помощью ссылки, сказал, что это «не наш метод». Глава государства отметил, что «это как минимум, не будет работать». Кроме того, подчеркнул Путин, «это чрезмерная жестокость».



