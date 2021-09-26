В Германии пройдут парламентские выборы

По их результатам, в том числе, определится, кто сменит действующего канцлера Ангелу Меркель, которая провела на этой должности 16 лет.

День выборов и ближайшие несколько после голосования, как ожидается, пока не станут последними для Меркель в качестве канцлера. Предполагается, что ни одна из партий не соберет большинство в Бундестаге – а значит, предстоят переговоры о коалиции, которые обычно занимают чуть больше месяца. А в 2017 году, когда Меркель стала канцлером на свой уже четвертый срок, большинство было сформировано лишь спустя полгода. Лишь когда новый кабинет министров Германии будет образован, Меркель покинет свою должность.

Решение не участвовать в борьбе за пятый срок на посту канцлера она приняла еще в 2018 году. Пока еще действующая глава немецкого правительства недвусмысленно намекает, что, скорее всего, уйдет из политики. Во время июльского визита в США Меркель иронично сказала, что собирается хорошо подумать о своем будущем и выспаться. За последние месяцы она совершила несколько международных поездок, в том числе в конце августа – в Россию и на Украину.

Согласно последним опросам, на победу в ходе парламентских выборов в Германии претендуют три партии, причем превалирует в предпочтениях немцев оппозиционная Социал-демократическая партия.