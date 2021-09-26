Коммунисты провели в Москве акцию «За честные выборы»

Власти ее не согласовали, поэтому организаторы назвали это встречей с депутатами. Полиция оценила число собравшихся на Пушкинской площади примерно в 400 человек, по другим оценкам участников могло превышать тысячу. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел. Он в это время вместе с руководителями других прошедших в Госдуму партий встречался с президентом Владимиром Путиным. Выступавшие на митинге депутаты КПРФ в основном протестовали против результатов выборов в Москве и критиковали электронное голосование. Однако, пришедшие на акцию люди жаловались и в целом на ситуацию в стране. Пенсионерка Наталья из Ногинска рассказала «Эху Москвы», что у нее есть целый перечень претензий к действующим властям.

Сам митинг прошел спокойно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались, хотя и объявляли, что мероприятие не согласовано, требовали разойтись, напоминали про социальную дистанции и включали громкую музыку.

Еще до акции были задержаны около 60 активистов. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов получил 10 суток административного ареста за анонс мероприятия. Полиция более суток блокировала Мосгордуму, здание столичного горкома КПРФ, а также квартиры ряда активистов, чтобы задержать на выходе депутатов-коммунистов и их помощников.