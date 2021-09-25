Талибы в Афганистане публично казнили несколько человек

Жителей северо-западной провинции Герат обвинили в похищении людей. Четверых повесили на главной площади одноименного города, ещё трех боевики увезли для демонстрации в другие части города, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидца. Представители радикалов пока не комментируют произошедшее, хотя ранее один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби заявлял, что «Талибан» планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.

Движение «Талибан» — признано в России террористическим и запрещено.