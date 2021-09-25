Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил акцию КПРФ, назвав ее бунтом. «Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей родины», — сказал Жириновский в ходе встречи президента Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в новую Госдуму. По его словам, стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с «пятой колонной», а через нее с антироссийскими зарубежными центрами.
2021-09-25T23:03:42+03:00
2021-09-25T23:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 25 сентября 2021
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