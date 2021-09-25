Полиция вторые сутки блокирует Мосгордуму, чтобы задержать на выходе находящуюся там депутата Екатерину Енгалычеву за анонс сегодняшней протестной акции КПРФ. Об этом она сама рассказала в видео, опубликованном в Фейсбуке

Ранее сотрудник штаба кандидата в Госдуму Михаила Лобанова Никита Иноземцев рассказал, что силовики более суток дежурили под окнами его квартиры. В итоге ему передали через его представителя протокол об организации митинга.

Такой же протокол ранее был составлен на лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Поводом стала публикация в соцсетях информации о сегодняшней встрече с депутатами от КПРФ. Сегодня Симоновский суд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста. Всего до митинга были задержаны около 60 активистов.

Сама акция «За честные выборы», организованная коммунистами в формате встречи с избирателями, прошла на Пушкинской площади достаточно спокойно. По оценке полиции, в мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Силовики проведению митинга не мешали, хоть и объявляли, что он не согласован, требовали разойтись, напоминали про социальную дистанции и включали громкую музыку.