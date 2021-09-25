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23:02, 25 сентября 2021

Полиция вторые сутки блокирует Мосгордуму, чтобы задержать на выходе находящуюся там депутата Екатерину Енгалычеву

Полиция вторые сутки блокирует Мосгордуму, чтобы задержать на выходе находящуюся там депутата Екатерину Енгалычеву за анонс сегодняшней протестной акции КПРФ. Об этом она сама рассказала в видео, опубликованном в Фейсбуке

Ранее сотрудник штаба кандидата в Госдуму Михаила Лобанова Никита Иноземцев рассказал, что силовики более суток дежурили под окнами его квартиры. В итоге ему передали через его представителя протокол об организации митинга.

Такой же протокол ранее был составлен на лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Поводом стала публикация в соцсетях информации о сегодняшней встрече с депутатами от КПРФ. Сегодня Симоновский суд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста. Всего до митинга были задержаны около 60 активистов.
Сама акция «За честные выборы», организованная коммунистами в формате встречи с избирателями, прошла на Пушкинской площади достаточно спокойно. По оценке полиции, в мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Силовики проведению митинга не мешали, хоть и объявляли, что он не согласован, требовали разойтись, напоминали про социальную дистанции и включали громкую музыку.


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