В Германии завтра пройдут выборы в бундестаг, на основании которых позднее будет избран новый канцлер

Уже долгое время выборы в бундестаг не были такими непредсказуемыми и интересными. Кандидатура Ангелы Меркель на пост канцлера автоматически помогала Христианско-демократическому союзу набрать большинство голосов. Однако после эры «матушки Меркель», которая обо всем позаботится, наконец-то началась настоящая политическая борьба, говорят опрошенные «Эхом» немцы.

В нынешних парламентских выборах ФРГ участвуют 40 различных партий. Больше всего шансов на победу пока у Социал-демократической партии Германии. Опросы показывают, что за нее будут голосовать четверть граждан. ХДС без Меркель впервые за долгое время отстает на четыре процента. На третьем месте – партия «Союз 90-х/Зеленые».

Обычно канцлером депутаты нового бундестага избирают кандидата от победившей партии. Поэтому шансов на этот пост у сопредседателя «зеленых» Анналены Бербок не так много. Всего 16 процентов избирателей хотели бы видеть ее во главе правительства ФРГ. Впереди по опросам социал-демократ Олаф Шольц – у него 47 процентов. У Армина Лашета из ХДС – около 20 процентов.

Однако опросы считаются ненадежным инструментом прогноза. Даже за день до выборов многие граждане еще не были уверены, за кого отдадут свои голоса. Поэтому все партии и их лидеры в субботу еще активно агитируют на своих избирательных участках.

Реальные шансы на кресла в бундестаге есть также у Свободной демократической партии, Левой партии и право-популистской «Альтернативы для Германии».